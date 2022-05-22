Рогозин показал воронку от ракеты "Сармат" и призвал агрессоров быть вежливее

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин посоветовал агрессорам разговаривать с Россией вежливее. "Остается лишь посоветовать агрессорам разговаривать с Россией повежливее", — заявил он. При этом директор госкорпорации опубликовал видео с воронкой после испытаний межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Отмечается, что в скором времени в России на боевое дежурство встанет около полусотни "Сарматов".

"С ядерным зарядом такая воронка на месте объекта [географического объекта] противника будет… ну очень большая и очень глубокая и радиоактивная", — отметил Рогозин.

Напомним, США придётся окружить всю свою территорию радарами, чтобы обнаружить новую российскую ракету "Сармат". Но даже в этом случае ПВО противника будет бесполезна.