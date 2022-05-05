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Автор Ольга Лазарева

Шугалей прав: петербуржцы о поддержке отставки Беглова

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Петербургский социолог, общественный деятель Максим Шугалей прокомментировал информацию о возможной отставке губернатора Александра Беглова. По мнению ученого, причин для потери кресла Бегловым накопилось множество.

Шугалей сообщил, что прочел о возможной отставке на сайте "Бездуховностей", отметив, что такой исход является закономерным.

"Северная столица продолжает гнить без правильного градоначальника. И считаю, что если не работает "лопата Беглова", то должна сработать "метла Путина".

Напомним, Беглов не смог соответствовать образу "крепкого хозяйственника" с лопатой, придуманному имиджмейкерами. При нем Петербург провалил компанию по уборке снега, старт мусорной реформы завершился провалом и привел к нашествию крыс, а транспортная реформа привела к сбоям в движении автобусов.

Заявление Шугалея поддержали пользователи социальных сетей. Петербуржцы поблагодарили общественного деятеля за регулярную конструктивную критику управления городом. Как отметили жители Петербурга, "просиживающих штаны" чиновников Смольного надо "бодрить", чтобы заставить работать.

Посты в соцсетях петербуржцев
Посты в соцсетях петербуржцев

Петербуржцы отмечают, что при Беглове город стагнирует еще сильнее, чем ранее, несмотря на обещания чиновников обеспечить "комфортную среду".

Посты в соцсетях петербуржцев
Посты в соцсетях петербуржцев

Конструктивная критика необходима, а в случае систематических провалов чиновников нужна замена, резюмируют петербуржцы.

Пост в соцсетях
Пост в соцсетях

Ранее Максим Шугалей указал на пробелы в отчете Александра Беглова о работе городского правительства. Социолог отметил, что Беглов уделил недостаточно внимания важным для города практическим вопросам, предпочтя оперировать данными о потраченных средствах и давать долгосрочные обещания.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы максим шугалей санкт-петербург александр беглов
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