Не ответил ни на один из главных вопросов: Шугалей прокомментировал выступление Беглова

Петербургский социолог Максим Шугалей прокомментировал выступление губернатора Александра Беглова перед парламентариями в четверг, 28 апреля. Он обратил внимание, что градоначальник не касался по-настоящему волнующих горожан вопросов, а ограничился очередными обещаниями и цифрами из городского бюджета. Соответствующий пост Шугалей выложил в своем Telegram-канале.

Накануне "часа правительства" социолог задал вопросы губернатору, ответить на которые глава города должен был в ходе выступления перед депутатами. Среди них были

проблемы транспортной и мусорной реформ,

вопросы о некачественной уборке улиц,

сохранение и охрана исторического наследия города,

инвестиционная привлекательность

и другие.

По итогам выступления Беглова Шугалей ответов на свои вопросы не получил, отметив, что губернатор не высказывался на волнующие горожан темы, вместо этого приведя много статистической информации и цифр.

В своем посте в Telegram-канале социолог по пунктам разобрал выступление Беглова. Наша редакция публикует текст целиком:

"Внимательно слушал отчетное выступление Губернатора Санкт-Петербурга перед Законодательным Собранием. Являясь опытным чиновником, Александр Дмитриевич не ответил ни на один из волнующих петербуржцев вопросов, в какие сроки и каким образом будут решаться городские проблемы. Зато были озвучены статистические показатели, миллионы и миллиарды потраченных бюджетных средств, очередные долгосрочные планы и обещания.

Не мог не обратить внимание на отдельные акценты выступления. Например, по мнению Губернатора, город бесплатно получил 26 социальных объектов в 2021 году (то есть за счет инвесторов). Как я уже отмечал ранее, возложение обязанности строительства социальных объектов на инвесторов увеличивает конечную стоимость жилья для покупателей. Смею предположить, что петербуржцы, которые таким образом платят за социальную инфраструктуру из собственных карманов, не согласятся с такой оценкой главы города. Признав дефицит социальных объектов, А. Д.Беглов, так и не озвучил конкретные сроки его ликвидации.

Докладывая об успехах в развитии сферы общественного питания, розничной торговли, рынка услуг, роста показателей промышленного производства, Александр Дмитриевич так и не отметил "эффект низкой базы", образовавшийся ввиду непоследовательных ограничений, вводимых правительством города в 2020 "ковидном" году. На этом фоне 2021 год действительно был более благоприятным с точки зрения развития бизнеса. Конечно же, только для тех предпринимателей, которые смогли пережить многочисленные препоны Смольного.

Отчитываясь об успехах в работе с инвесторами, Губернатор перечислил только крупные предприятия и корпорации, которые уже много лет работают на благо города, не отметив, какие шаги предпринимает город для привлечения новых инвесторов. При этом в отношении 65% действующих проектов стратегических инвесторов, работы не ведутся, а одной из наиболее распространенных причин является непредставление компании земельного участка. Доля предоставленных для бизнеса земельных участков сократилась с 12 в 2020 году до 7 в 2021 году. Перспективы предоставления таких участков очень невысоки, так как эксперты отмечают критически малое количество инфраструктурно подготовленных земельных участков.

К сожалению, практика метростроения в городе показывает, что желания Правительства города разбиваются о реальные технологические решения. И каждый раз, пытаясь пойти на поводу у чиновников, пообещавших метро к определенному времени, компания-метростроитель чем-то жертвует. Главное, чтобы это не была техника безопасности. На лицо построенные в спешке "Новокрестовская" (сейчас — "Зенит") и "Беговая" для ЧМ-2018, в результате которой на станциях при дальнейшей эксплуатации были выявлены многочисленные дефекты — от протечек до обрушения элементов, которые мы видим и сейчас. Протечки и поломки оборудования на станциях Фрунзенского радиуса ("Проспект Славы", "Дунайская", "Шушары"), которые торопились открыть из-за предвыборных обещаний А. Д.Беглова к сентябрю 2019 года. Из-за чего состоялось не только две торжественные церемонии пуска, но и срочное устранение выявленных недоработок уже при эксплуатации. По отметкам экспертов, согласно рабочей документации, запуск "Казаковской" и "Путиловской" был запланирован на 2028 год. Чем обернется для Петербуржцев очередная спешка специалистов?

Особое внимание обратил на описание реформы уборки города. А. Д. Беглов признал, что зима 2018/2019 года была тяжелой, после чего была разработана дорожная карта по реформированию отрасли, но, внимание, дорожную карту не успели реализовать. За 3 года, имея колоссальный в масштабах страны бюджет, Смольный не успел реформировать отрасль, а затем и вовсе столкнулся с "саботажем со стороны подрядчиков". Отмечу, что уборкой более 80% территории города занимаются именно городские (государственные) компании. А их работу курируют профильные комитеты Смольного. К сожалению, Александр Дмитриевич не отметил, сколько еще времени потребуется, чтобы привести отрасль городского хозяйства в порядок.

"Главное в мусорной реформе — это утилизация мусора, без эффективной переработки все бесполезно", — заявил Губернатор и добавил, что будут построены 5 мусороперерабатывающих заводов, а проектная документация "уже готовится". Однако, как и в отношении других реформ, программ и планов, Александр Дмитриевич не обозначил точные сроки реализации.

Сегодня мы услышали обещания полностью решить проблему дольщиков к 2023 году. Однако он уже обещал Президенту РФ и жителям города решить все проблемы дольщиков в течение 2020 года. При этом далеко не всем жителям Петербурга удалось попасть в соответствующий Реестр обманутых дольщиков. По оценкам экспертов, право на получение помощи от Смольного получили около 10% дольщиков города, пострадавших от банкротств и недобросовестных действий застройщиков. Смольным не определены альтернативные механизмы поддержки обманутых граждан, не попавших в реестр по тем или иным причинам. Это значит, что существуют основания полагать, что проблема вновь не будет решена в указанный срок.

Докладывая о реализации транспортной реформы, Александр Дмитриевич в очередной раз упомянул про "полукриминальные структуры". Действительно, проблема нелегальных перевозчиков на улицах города существует уже более 10 лет, но профильные комитеты ее игнорировали. Однако наличие отдельных нарушителей на рынке пассажирских перевозок не дает право включать остальных перевозчиков в данную категорию, поскольку они получили статус перевозчиков вполне официально, выиграв право на осуществление перевозок по нерегулируемому (коммерческому) тарифу на торгах. Кроме того, Губернатор так и не озвучил план по нивелированию проблем транспортных, озвученных жителями и описанных в моем предыдущем обращении.

Необъяснимо, но Александр Дмитриевич проигнорировал в своем выступлении проблему разрушающихся объектов культурного наследия. Вероятно, необходимо принести в жертву еще несколько сотен исторических зданий и памятников архитектуры, чтобы Губернатор обратил на нее свое внимание. К сожалению, жертвами преступного бездействия может стать не только культурное наследие и туристическая привлекательность города, но и жизни петербуржцев и гостей города".