Что помешало "Красному треугольнику" получить инвестора

В этот четверг, 17 февраля, произошло масштабное обрушение фасадной стены третьего корпуса завода "Красный треугольник". Госпитализирована прохожая, попавшая под завал, и эвакуированы два автомобиля. Пришлось экстренно менять маршруты городского транспорта в объезд опасного участка набережной. Прокуратура Адмиралтейского района заинтересовалась ЧП и начала проверку.

Обрушение Красного треугольника

Долгое время участники движения "Живой город" просили защитить исторический памятник от посягательств мародеров — охотников за металлом. Ситуация ухудшилась с обрушением крыши корпуса №8 в 2020 году. Чиновники назвали случившееся ЧП "преступлением", но законсервировать объект постройки второй половины XIX века "не получилось". Хамское отношение к истории Санкт-Петербурга привело к дележу памятника между хозяевами мелких фирм, складских помещений, репетиционных точек музыкантов и спортклубов и др.

Александр Беглов констатировал факт: территория слишком велика, бюджет "не резиновый", рентабельность нулевая. Депутат МО Измайловское Петр Левин предлагал свой выход из ситуации: обследовать корпуса, выявить "живые" и впустить арендаторов с условием помощи реставрирования корпусов.

"Невские новости" заподозрили Смольный в очередной проволочке, стоившей архитектурному комплексу нескольких корпусов. В здание хотел вложиться частный инвестор, но подписание контракта не состоялось.

"Красный треугольник" — не единственный печальный пример медленной кончины архитектурных комплексов в исторической части Санкт-Петербурга. Апраксин двор, Конюшенное ведомство могут также не дождаться внимания властей. Здания разрушаются у всех на глазах.

В конце 2021 года мундепы Ксения Лаврова и Федор Грудин подали иск к Комитету имущественных отношений (КИО) и "Агентству по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга". Депутаты от имени петербуржцев требуют провести полную реставрацию Конюшенного ведомства, но процесс ещё не начался.

Аналитики назвали главную причину архитектурного кошмара в Северной столице — полная профнепригодность команды действующего губернатора. Такими темпами нежелание Беглова обращать внимание на исторические памятники уничтожит сотни исторических объектов, не дав им возможности превратиться в новые культурные и деловые центры региона.