Москва стала членом Глобального совета по устойчивому туризму

Москва стала первым городом России в составе Глобального совета по устойчивому туризму (Global Sustainable Tourism Council — GSTC), сообщила заммэра Наталья Сергунина.
Эта организация продвигает принципы устойчивого развития для туристического рынка. В состав Совета входят такие мегаполисы, как
и другие.
"Членство столицы в этой международной организации простимулирует представителей отрасли активнее внедрять принципы устойчивого туризма. Для Москвы как современного мегаполиса важно придерживаться устойчивого развития во всех ключевых сферах, в том числе туристической. До пандемии ее роль в экономике города ежегодно росла. В 2019-м туриндустрия принесла в бюджетную систему Москвы 147 миллиардов рублей. Сейчас в ней и смежных отраслях трудятся полмиллиона человек", — сказала Наталья Сергунина.
Концепция устойчивого туризма предполагает заботу о природе, экономике и социальной сфере, в том числе, снижение углеродного следа, увеличение экономической пользы для локальных сообществ и многое другое. GSTC разрабатывает критерии устойчивости для представителей отрасли, а также аккредитует организации, которые сертифицируют туристические направления, отели и туроператоров по этим критериям.
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