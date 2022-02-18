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Автор Ольга Лазарева

Москва стала членом Глобального совета по устойчивому туризму

Россия » Центр » Москва

Москва стала первым городом России в составе Глобального совета по устойчивому туризму (Global Sustainable Tourism Council — GSTC), сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Москва стала членом Глобального совета по устойчивому туризму

Эта организация продвигает принципы устойчивого развития для туристического рынка. В состав Совета входят такие мегаполисы, как

  • Берлин,
  • Сингапур,
  • Ванкувер,
  • Афины,
  • Валенсия

и другие.

"Членство столицы в этой международной организации простимулирует представителей отрасли активнее внедрять принципы устойчивого туризма. Для Москвы как современного мегаполиса важно придерживаться устойчивого развития во всех ключевых сферах, в том числе туристической. До пандемии ее роль в экономике города ежегодно росла. В 2019-м туриндустрия принесла в бюджетную систему Москвы 147 миллиардов рублей. Сейчас в ней и смежных отраслях трудятся полмиллиона человек", — сказала Наталья Сергунина.

Концепция устойчивого туризма предполагает заботу о природе, экономике и социальной сфере, в том числе, снижение углеродного следа, увеличение экономической пользы для локальных сообществ и многое другое. GSTC разрабатывает критерии устойчивости для представителей отрасли, а также аккредитует организации, которые сертифицируют туристические направления, отели и туроператоров по этим критериям.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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