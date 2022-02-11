Губернатор Беглов рискует остаться без работы

Политолог Валерий Соловей заявил, что губернатор Петербурга Александр Беглов рискует остаться без работы на фоне массового недовольства петербуржцев.

По словам эксперта, в последнее время горожане градоначальнику чётко дали понять о возможной скорой отставке. Не исключено, что нервное состояние чиновника связано именно с этим.

"Нервическое состояние губернатора вызвано тем, что над ним нависла угроза отставки, ему об этом дали ясно понять. Беглова есть за что критиковать, ему дали понять, что он может потерять эту должность. Его перспективы неясны", — подчеркнул Соловей.

Самое большое возмущение у жителей города вызвало безразличие Беглова к снежному и мусорному коллапсу. Тогда провальный старт новой реформы привёл к тому, что дворы города превратились в свалку с отходами.