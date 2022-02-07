Обратный процесс: как изменился образ Александра Беглова за три года

Как из крепкого хозяйственника превратится в объект массовой критики — такой "кейс" могут записать себе в актив ответственные за пиар Александра Беглова. По оценке политолога Антона Бредихина, с момента своего избрания глава региона превратился в "хлыща, занятого собственной внешностью".

Приход нового руководителя в регион традиционно сопровождается таким понятием как "медовый месяц". У политологов этот термин означает, что все огрехи, просчеты и ошибки списываются на предыдущую власть, а у нового главы есть карт-бланш на работу и преобразования. При грамотно выстроенной работе, "медовый месяц" становится стартом для взлёта политической карьеры управленца.

Повторить такой благоприятный сценарий были шансы и Александра Беглова. Однако ответственные за публичный имидж Губернатора пошли по особому пути. По мнению члена научного совета при ООН РАН "Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС", главного редактора журнала "Архонт" Антона Бредихина, за три года образ крепкого хозяйственника, с которым нынешний градоначальник заходил в Санкт-Петербург, рассыпался.

"Беглов за 3 года превратился из образа крепкого хозяйственника в гламурного чиновника. Если раньше он не гнушался работы — мог взять лопату в руки, двигался, работал, то сейчас его больше заботит собственная внешность — прилизанная причёска волосок к волоску и тд. Беглов превратился из человека, занятого реальными вопросами города в хлыща", — говорит эксперт.

Подтверждением слов Антона Бредихина служит тот факт, что в самом начале своей политической карьеры господин Беглова активно участвовал в решении проблемных моментов жизни города. Вспомним первую зиму, когда градоначальник вручал лопаты чиновникам и своим примером стимулировал их включаться в процесс уборки Города. А уже этой зимой "лопата Беглова" стала почти ругательством, подчеркивающим некомпетентность градоначальника.

За короткое время Губернатор стал одним из наиболее непопулярных фигур в отечественной политике. По последним данным, его рейтинг спустился до критических показателей — в 16%. Причём, из них — 12% поддержки дают сотрудники бюджетных организаций (телеграмм-канал "Незынарь"). Вспомним ещё и яркий эпитет от Ксении Собчак: "действительно отвратительный губернатор".

Не отстают и горожане — соцсети пестрят негативными комментариями. А люди активнее фиксируются на маникюре градоначальника, нежели его делах. Хотя… как говорят источники в Смольном, господин Беглов последнее время не балует здание правительства своим присутствием. Зато охотно присутствует на всевозможных торжественных мероприятиях, работая на камеры фотографов из собственной пресс-службы.