Муниципалитеты Петербурга не могут влиять на качество уборки улиц

В Санкт-Петербурге на протяжении двух месяцев сохраняются системные проблемы с уборкой снега и наледи. По мнению муниципального депутата МО "Смольнинское" Елены Бархатовой, городу просто наплевать на то, что происходит на улицах Северной столицы.

В связи с многочисленными снегопадами, продолжающимися в Петербурге с конца ноября, и сменяющими друг друга заморозками и потеплениями Северная столица уже два месяца остается засыпанной снегом и покрытой слоем наледи. Коммунальные службы города оказались не готовы к чрезвычайным ситуациям в осенне-зимний сезон, что привело к снежному коллапсу в городе. Еще одной проблемой нынешней зимы стали гигантские ледяные глыбы на крышах и фасадах зданий, срывающиеся на тротуары и пешеходов.

Ситуацию в беседе с корреспондентом нашего издания прокомментировала депутат МО "Смольнинское" Елена Бархатова. По ее словам, весь функционал работы по уборке кровель и улиц сегодня находится в ведении города, а не муниципалитетов, которые, соответственно, никак не могут повлиять на происходящее. При этом ответственные службы проводят уборку лишь на основных центральных улицах, хотя все жители Петербурга платят налоги.

"В ведении муниципалитета нет функционала работы с крышами и уборкой снега, это же все забрал город. А городу, извините, наплевать, что происходит на конкретной улице конкретного муниципалитета. Они выиграли контракт, по основным улицам центральным где-то что-то поубирали, остальное все пофигу, хотя мы также платим налоги и так же заплатили этой компании", — заявила Бархатова.

Напомним, деятельность петербургских коммунальщиков и администрации губернатора Александра Беглова в рамках уборки города от снега и наледи жестко критикуется на протяжении двух месяцев со стороны петербуржцев, экспертного сообщества, представителей творческих профессий и СМИ. Еще в декабре чиновников призывали ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с опасностью, которой подвергаются горожане, каждый раз выходя из дома, однако в Смольном предложение проигнорировали.

Основными причинами снежного коллапса в Северной столице стала техническая неоснащенность города. Коммунальным службам катастрофически не хватает специализированной техники, снегоплавильных установок и рабочей силы, в связи с чем город элементарно не успевают убирать в условиях обильных снегопадов. Как писали СМИ, несмотря на системный кризис в жилищно-коммунальной сфере, команда губернатора Беглова так и не смогла взять ситуацию под контроль и организовать снегоуборочный процесс.