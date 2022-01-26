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Автор Ольга Лазарева

"Все летит в тартарары": депутат об управленческом провале Беглова

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Депутат муниципального образования Смольнинское Центрального района Санкт-Петербурга Елена Бархатова раскритиковала работу губернатора города Александра Беглова и указала на его управленческие просчеты.

"Все летит в тартарары": депутат об управленческом провале Беглова

Бархатова уверена, что Беглов не справляется с управлением Санкт-Петербургом, поскольку не наказывает лиц, ответственных за различные нарушения.

"Сейчас если бы он (Беглов. — Прим. ред.) сказал, что я вижу, что не справляется тот отдел, тот отдел, и увольнял ответственных, делал выговоры, тогда бы люди могли поверить, что господин Беглов работает, а мы же этого не видим! Где решения управленческие по поводу той ситуации, которая сложилась в Петербурге?" — задается вопросом Бархатова.

Депутат заявила, что сама занимала руководящую должность и знает: люди на управленческих должностях должны уметь принимать решения.

"Если ты управленец, а я сама бывший директор, облажались в каком-то вопросе, не получилось решить вопрос, мы делаем управленческие решения: одного сняли, другому выговор, сами встали во главе угла. Но делать это надо делать не с лопатой, я управленец, я руковожу людьми, а не хожу за людей выполнять их работу, это совершенно разные вещи. Если человек управленец — он управляет, я пока этого не вижу", — посетовала депутат.

В заключение она объяснила, почему, по ее мнению, петербуржцы активно подписывают петицию с требованием отправить губернатора в отставку.

"С точки зрения управления у нас все летит в тартарары, поэтому люди и подписывают эту петицию", — подытожила Бархатова.

Напомним, недовольство жителей Санкт-Петербурга работой губернатора Александра Беглова и чиновников Смольного достигло критического уровня. Горожане жалуются на некачественную уборку улиц от снега и наледи, а проваленная "мусорная" реформа превратила дворы в настоящие свалки, наводненные крысами и другими вредителями. На этом фоне петиция с требованием отставки градоначальника начала стремительно собирать подписи.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы санкт-петербург александр беглов
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