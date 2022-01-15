Эколог объяснил, к чему приведут проблемы с работой НЭО в Петербурге

Руководитель северо-западной общественной экологической организации "Зеленый Крест" Юрий Шевчук рассказал о внутренних проблемах "Невского экологического оператора" (НЭО). По его словам, организация, призванная устранить недостатки старой системы, работает "из рук вон плохо".

В беседе с журналистом "Правды.Ру" он напомнил, что в прошлом перевозчики транспортировали отходы на места складирования без особой мотивации довести мусор до пункта назначения. Пришедший в Петербург региональный оператор должен был существенно улучшить ситуацию.

"Оператор должен был сделать так, чтобы перевозчики до конца довозили мусор, чтобы полигонов или заводов по переработке мусора хватало, чтобы было все прозрачно и видно из какого места образования мусора до какого места захоронения или переработки мусора этот самый мусор доезжает. По простому говоря, в функции регионального оператора входили функции обыкновенного государственного заказчика услуги, которая осуществляется другими разными независимыми структурами", — объясняет эксперт.

Вдобавок ко всему у НЭО нет своих мусороперерабатывающих заводов, чего требует мусорная реформа, а также собственных уборочных мощностей. Последствия в связи с этим очевидны — город начнет "тонуть" в мусоре.

"У оператора собственных заводов нет, собственных машин нет, вообще ничего своего нет, бумаги, да компьютер и больше ничего, ну, и главное, счет, куда они аккумулируют все деньги, а потом раздают перевозчикам за выполненную работу — это все в идеале должно происходить. Что у нас в идеале сейчас получилось? Старые перевозчики где-то на треть объема с оператором договоры не перезаключили, на эту самую треть были найдены новые перевозчики, которые работают пока что из рук вон плохо. <…> Оператор не был готов к тому, что придется вручную управлять мусорными потоками. Они к этому не готовились, они этого не знают, они этого не умеют", — добавил Шевчук.

Вся суть деятельности НЭО сводится к тому, что он "вклинился" лишним звеном в систему переброса денег с одного счета на другой. Понятно, что это не то, чего от регоператора хотели петербуржцы. Граждане заинтересованы в том, чтобы были созданы такие производства, которые бы перерабатывали твердые коммунальные отходы без "хвостов" и полигонов в полезное вторсырье, которое потом можно было использовать.

"Это не только я хочу, это жители города хотят, это и федеральная власть хочет, потому что выдает она именно такие предписания, это и федеральный оператор хочет, потому что читаю я бумаги, которые поступают из Москвы, там написано тоже самое. То есть речь идет о переходе этой отрасли из сферы оказания коммунальной услуги в сферу обычного производства, когда мусор становится сырьем, когда заводы работают как нормальные заводы по лесообработке, по горной добыче или по выплавке металла, то есть, они делают сырье, товар, который потом продают, и с этого и живут", — подытожил эколог.

Ранее в аналитики интернет-проекта "Экопротест" рассказали, что ежедневно в Северной столиц необходимо вывозить мусор с 20 тысяч адресов. Для мощностей парка и мусоровозов такой объем работ был назван "нереальным".