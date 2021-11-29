За 11 месяцев Москва реализовала на открытых торгах 111 земельных участков

В 2021 году объём земельных участков, принадлежащих городу и реализованных на открытых онлайн-торгах, увеличился. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, за 11 месяцев уже реализовано 111 участков, а до конца года на аукционы будут выставлены ещё 50.

Для сравнения: по итогам всего 2019 года с молотка на торгах ушли только 117 участков, а в 2020 году — 139. Речь идёт об объектах, которые были переданы инвесторам на правах собственности или в аренду.

"За 11 месяцев этого года город реализовал на открытых торгах 111 земельных участков общей площадью 43,4 гектара, из них 37 участков продано, 74 сдано в аренду", — уточнил Владимир Ефимов.

Большая часть участков базируется в ТиНАО — 50 объектов. Четырнадцать реализованных лотов расположены в ВАО, 12 — в ЗАО, по 6 — в ЮЗАО, ЗелАО и СЗАО, 5 — в ЮВАО, 4 — в САО, по 3 — в СВАО и ЮАО, 2 — в ЦАО.

На данных территориях будет возведена 501,4 тысяча квадратных метров недвижимости, среди которой физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОКи), коммерческие объекты и жилые дома.

Под жилые дома отдан 51 участок, под капитальное строительство коммерческих объектов — 35 участков, под некапитальное — 25, а под ФОКи — 20 участков.

Объекты, которые ещё можно приобрести или взять в аренду на торгах, представлены на Инвестиционном портале Москвы в разделе "Имущество от города".