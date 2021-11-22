В Свердловскую область завезут заражённых вредителем киви - Россельхознадзор

В Свердловскую область завезут тонну заражённых киви из Ирана. Ввезти их разрешил Россельхознадзор.

Как сообщает ЕАН , фитосанитарный досмотр на границе показал, что фрукты заселены вредителем плодовых культур тутовой щитовкой Pseudaulacaspis pentagona.

"Этот вредитель на данный момент не зарегистрирован на территории России, хотя отмечается во многих странах и на всех континентах. Тутовая щитовка отнесена к числу наиболее опасных вредителей плодовых культур, особенно персиков и черешни", — сообщили в Россельхознадзоре по Свердловской области.

Разрешение завести их в область в ведомстве объяснили тем, что плоды представляют низкий фитосанитарный риск.

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