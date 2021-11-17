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В Госдуму внесли законопроект о признании СМИ иноагентом только по решению суда

Россия

Депутаты "Справедливой России - За правду" внесли в Госдуму законопроект, который предлагает признавать СМИ иностранным агентом только по судебному решению.

В Госдуму внесли законопроект о признании СМИ иноагентом только по решению суда

"Если выяснится, что СМИ получает деньги из-за рубежа, то на первый раз будет достаточно вынесения предупреждения со стороны Минюста. Если после этого финансирование не прекратится, тогда Минюст должен будет обратиться в суд с заявлением о признании такого СМИ иностранным агентом", - сообщил лидер фракции Сергей Миронов в своём Telegram-канале.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил признавать иноагентами НКО, которым перечисляют деньги граждане России, постоянно проживающие за границей.

До этого Pravda.Ru публиковала интервью с программным директором Валдайского клуба, профессором МГИМО Олегом Барабановым. По мнению эксперта, "некоторые оппозиционные СМИ содержатся медиахолдингами: государственными или крупными российскими корпорациями", и именно они формируют дискус, гораздо больший, чем иноагенты. 

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Автор: Максимс Краюшкинс
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