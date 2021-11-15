Расширить список условий для признания НКО иноагентами предложили в Госдуме

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил признавать иноагентами НКО, которым перечисляют деньги граждане России, постоянно проживающие за границей.

Касается это не только договорного финансирования, но и пожертвований на деятельность некоммерческих организаций.

"Признать иностранным финансированием организации средства или иное имущество, полученные от граждан России, которые имеют вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в государстве, органами власти которого были приняты правовые акты, направленные на распространение санкций в отношении российских юридических и физических лиц", — цитирует обращение парламентария на имя генпрокурора Игоря Краснова RT.

Как уточнил депутат, сейчас, согласно нормам закона России, пожертвования не считаются финансированием, а значит, основанием для внесения организации в список иностранных агентов.

Ранее Pravda.Ru публиковала интервью с программным директором Валдайского клуба, профессором МГИМО Олегом Барабановым. По мнению эксперта, "некоторые оппозиционные СМИ содержатся медиахолдингами: государственными или крупными российскими корпорациями", и именно они формируют дискус, гораздо больший, чем иноагенты.

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