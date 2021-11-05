Володин рассказал о возможной дополнительной поддержке граждан РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о возможных мерах дополнительной поддержки граждан из-за высокой инфляции.

"Если инфляция по итогам года будет выше, чем предполагалось, нам придётся принимать решения, вносить коррективы, оказывать дополнительную помощь людям, потому что инфляция "съедает" доходы", — сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.

По словам Володина, если это произойдёт, придётся делать всё для сохранения уровни жизни граждан. Он добавил, что если в макроэкономике произойдут изменения, будут приниматься дополнительные решения о социальной поддержке граждан.

Ранее сообщалось, что запланированная Минтрудом РФ в 2022 году индексация страховых пенсий на 5,9% может оказаться ниже уровня инфляции.

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