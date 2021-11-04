Депутат Выборный предложил брать отпечатки пальцев у всех россиян

Геномную регистрацию будут проходить все россияне. С таким предложением выступил заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Как пишет Интерфакс, на первом этапе её должны будут проходить мигранты. Меру принимают в связи с тем, в России увеличилось количество преступлений среди приезжих из Средней Азии.

После принятия нового закона процедура может распространиться на всех, кто совершил уголовные и административные преступления. После этого снимать отпечатки пальцев будут у всех россиян.

В среду, 3 ноября, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить законопроект о геномной регистрации въезжающих в Россию мигрантов.

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