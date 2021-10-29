Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на данный момент в России нет необходимости закрывать границы из-за COVID-19.
По её словам, в основном коронавирус распространяется внутри страны, так как все прибывающие из-за границы проходят тестирование/
"И вот по количеству положительных ПЦР-тестов удельный вес очень невелик, он не превышает 1%", — сказала Попова в эфире телеканала "Россия 1".
С начала пандемии в РФ выявили 8 432 546 заболевших коронавирусной инфекцией, в том числе 39 849 — за последние сутки. Более 7,3 заразившихся выздоровели, 236 220 умерли. За последние сутки в стране зафиксировали 1163 летальных исхода COVID-19 — это максимум за пандемию.
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