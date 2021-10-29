Роспотребнадзор: в России нет необходимости закрывать границы из-за COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на данный момент в России нет необходимости закрывать границы из-за COVID-19.

По её словам, в основном коронавирус распространяется внутри страны, так как все прибывающие из-за границы проходят тестирование/

"И вот по количеству положительных ПЦР-тестов удельный вес очень невелик, он не превышает 1%", — сказала Попова в эфире телеканала "Россия 1".

С начала пандемии в РФ выявили 8 432 546 заболевших коронавирусной инфекцией, в том числе 39 849 — за последние сутки. Более 7,3 заразившихся выздоровели, 236 220 умерли. За последние сутки в стране зафиксировали 1163 летальных исхода COVID-19 — это максимум за пандемию.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.