Москва заняла 18 место в рейтинге глобальных городов

Агентство Kearney — одна из основных мировых компаний в области консалтинговых услуг — составило и опубликовало свой ежегодный авторитетный рейтинг городов мира по уровню глобализации Global Cities Index 2021, присудив Москве в этом списке 18 место, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

С момента опубликования прошлого рейтинга в 2020 году Москва улучшила свои позиции, поднявшись на две строчки и обойдя такие крупные мегаполисы, как Рим, Амстердам и Торонто. Таких успехов столица смогла достичь благодаря устойчивому и непрерывному процессу совершенствования бизнес-атмосферы в городе, умению заинтересовать инвесторов и побудить их вложить средства в столичную экономику. Кроме того, этому поспособствовал стабильно высокоразвитые спортивная и культурная отрасли Москвы.

"Например, столица удерживает первое место среди мировых городов по количеству музеев", — пояснил вице-мэр Владимир Ефимов.

Вице-мэр также добавил, что составители рейтинга особо подчеркнули значимость успехов Москвы в развитии цифровизации. Так, с каждым годом столица переводит в электронный формат всё больше видов государственных услуг, и особенно заметно это было во время начала пандемии весной прошлого года — тогда Москва активно предоставляла москвичам и столичным предпринимателям различные цифровые госуслуги, которые продолжают функционировать и поныне.