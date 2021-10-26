56 миллиардов рублей выделило правительство РФ для помощи медицине

56 миллиардов рублей получат медучреждения России на борьбу с короновирусом. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

Сегодня прошло заседание координационного совета по борьбе с COVID-19. На нём Мишустин отметил, что средства поступят в регионы для оказания медпомощи заболевшим и россиянам с подозрением на коронавирус.

Также правительство выделит более 4 миллиардов рублей на закупку полумиллиона флаконов препарата для лечения вируса.

Главам регионов Мишустин поручил контролировать вакцинацию и тестирование на коронавирус в нерабочие дни.

Ранее сообщалось, что на поддержку пострадавших от COVID-ограничений предприятий малого бизнеса власти выделят порядка 38,5 миллиарда рублей.

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