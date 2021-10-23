Результаты переписи изменят качество жизни москвичей — Михаил Швыдкой

Результаты Всероссийской переписи населения прямо повлияют на качество жизни москвичей. По итогам исследования власти поймут, в каких направлениях городу необходимо развиваться. Об этом заявил телеведущий, общественный деятель Михаил Швыдкой.

Основной этап переписи населения проходит с 15 октября. В переписной анкете 33 вопроса. Все полученные от граждан данные будут собирать и обрабатывать в электронном виде.

"Знание точного числа и состава жителей влияет на многие процессы. От того, как организовать здравоохранение, до того, в каком количестве потребительских товаров нуждается город. Поэтому перепись населения необходима, чтобы повлиять на качество жизни людей", — сказал Швыдкой.

Он подчеркнул, что перепись также поможет определить уровень образования населения и способ заработка по социальным группам. Это, в свою очередь, поможет политикам лучше ориентироваться на рынке труда и принимать более грамотные решения в вопросах трудоустройства россиян.

Кроме того, по мнению Швыдкого, результаты исследования помогут скорректировать социальную политику и направления развития города.

"Надо знать, сколько людей живет в столице, чтобы понимать, какое количество школ, детских садов, училищ нужно построить. Необходимо понимать, сколько в Москве молодежи, чтобы знать, какие досуговые места им нужны. Также важно понимать, сколько в городе проживает пожилых людей, которые нуждаются в дополнительном медицинском обеспечении и услугах. Перепись влияет на все сферы жизни горожан", — заключил бывший глава Минкульта.

О переписи населения

Всероссийская перепись проводится для сбора статистических данных о жителях России. Она позволяет определить возрастной, гендерный, профессиональный и социальный состав населения страны.

Москвичи могут участвовать в переписи онлайн: до 8 ноября у них есть возможность самостоятельно ответить на вопросы анкеты на сайте Госуслуг. Кроме того, данные можно предоставить переписчику или на переписном участке. Перепись продлится до 14 ноября.