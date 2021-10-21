Кладбища Воронежа работают на пределе из-за роста числа смертей в пандемию

Воронежские кладбища функционируют на пределе возможностей в связи с ростом смертей во время пандемии коронавируса. Об этом сообщают власти региона.

"Администрация городских кладбищ Воронежа работает на пределе кадровых и организационно-технических возможностей", - цитирует сообщение областного правительства РИА Новости.

Согласно приводимой в сообщении статистике, до 2021 года на воронежских кладбищах хоронили в среднем 700 человек в месяц.

Однако в январе этого года число захоронений достигло 900, в феврале – около 800, в марте – более 900. С июля ежемесячно хоронили более 1000 человек. В частности, в октябре число захоронений достигло 1070.

По числу летальных исходов COVID-19 Воронежская область находится на третьем месте в Центральном федеральном округе. С начала пандемии в регионе от коронавируса скончались 6618 человек.

Напомним, 21 октября в России зарегистрирован суточный максимум смертей от COVID-19 с начала пандемии - 1036 летальных исходов. Всего от коронавируса в стране умерли уже 227389 человек.

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