Путин предложил выплачивать миллион за третьего ребёнка семьям в ДФО

Президент России Владимир Путин предложил предоставить семьям из Дальневосточного федерального округа выплату за рождение третьего ребёнка и последующих детей в размере одного миллиона рублей.

Глава государства поручил правительству рассмотреть это предложение. Сумму планируется выплачивать единовременно.

Выплату можно будет получить при условии регистрации рождения ребенка в органах ЗАГС на территории ДФО. Полученная сумма должна быть направлена на приобретение жилого помещения также на территории этого округа или оплату расходов на его строительство. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Правительство должно рассмотреть вопрос о предоставлении выплат до 1 ноября. Ранее Pravda. Ru писала о повышении в 2022 году пособий по уходу за первым ребёнком.

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