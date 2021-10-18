Минтруда установил новые лимиты выплат по больничным с ребёнком

С 1 января 2022 года начнёт действовать новый лимит на листы нетрудоспособности. Так, по сообщению Минтруда, максимальная сумма выплаты за день "больничного" составит 2572,6 рубля.

Лимит коснётся больничных листов по уходу за ребёнком в возрасте до 8 лет. Окончательная сумма пособия будет формироваться из страхового стажа и минимальной зарплаты.

"Если увеличится МРОТ, то будет увеличен и размер выплат по больничному. Напомним, пособие по временной нетрудоспособности не может быть ниже минимального размера оплаты труда (в расчёте за полный календарный месяц), установленного на день наступления страхового случая", — цитирует ведомство "Прайм".

Как отметили в учреждении, в расчёте больничного листа будет учитываться заработок за два предыдущих года.

Ранее Pravda. Ru писала о сумме пособий по уходу за ребёнком в 2022 году. Так, минимальная выплата составит 7493 рубля, что на 410 рублей больше, чем в текущем.

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