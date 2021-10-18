С 1 февраля 2022 года минимальный размер пособия по уходу за первым ребёнком вырастет до 7 493 рублей. Максимальная сумма выплат составит до 31 282 рублей.
Так, сумму минимальной выплаты увеличат на 410 рублей, сейчас пособие составляет 7 083 рубля. Максимально молодые родители получают 29 600.
Кроме того, с начала февраля следующего года власти проиндексируют единовременную выплату за рождение ребёнка. Сумма составит 19 981 рубль. Это на 1095 рублей больше, чем в текущем году.
На выплату ежемесячных пособий по уходу за малышом до 1,5 лет затраты составят почти 170 миллиардов рублей, а по беременности и родам – 132,8 миллиарда рублей, передаёт ТАСС.
Ранее Pravda.Ru писала о намерении властей выплачивать безработным беременным социальное пособие. Об инициативе заявили в Минтруда. Как уточнили в ведомстве, выплата не будет зависеть трудового стажа и работала ли ранее будущая мама. Коснётся пособие и тех, кто потерял работу во время беременности.
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