Путин "подслушал" о чем говорит Правительство РФ

Российскому лидеру Владимиру Путину удалось незаметно подслушать заседание членов правительства в онлайн-режиме. Тайное появление президента удалось зафиксировать — видео опубликовал телеканал "Россия 1".

Так, на кадрах видно, что президент заходит в кабинет и садится за рабочий стол, при этом у него на компьютере идет трансляция совещания с участием премьер-министра Михаила Мишустина и его заместителей. При этом чиновники сначала не замечали Путина, только через некоторое время на его присутствие обратил внимание Мишустин.

"Я внимательно слушаю, с интересом. Не специально подслушивал. Мне очень приятно было отметить, что этот рабочий накал на подъеме находится", — отреагировал президент.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все еще рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Зеленский считает, что переговоры могут принести результат, который нужен не только украинцам, но и россиянам.

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