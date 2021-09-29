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Автор Александр Шторм

Лукашенко хочет неограниченных полномочий пожизненно

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Власти Белоруссии начали обсуждение содержания конституционной реформы, несмотря на все сомнения в ее будущем. Но пока конкретных сведений о ее "начинке" нет.

Лукашенко хочет неограниченных полномочий пожизненно

Эксперты считают, что Александр Лукашенко пока не нашел себе безопасное место в новой архитектуре государственной власти. По его словам, референдум состоится не позднее февраля будущего года - и время на "самосохранение" у Батьки еще есть...

Лукашенко к в ходе расширенного заседания конституционной комиссии, заявил, что выполнит желание белорусов провести  референдум по Конституции.

"Люди требовали перемен, люди их получат. Смысл жизни - в том, чтобы постоянно меняться, и двигаться вверх", заявил глава государства. 

По словам председателя Конституционного суда (КС) Петра Миклашевича, изменению подвергнутся:

  • статья 53 Основного закона,
  • появятся 14 новых статей
  • три статьи будут исключены из Конституции.

Скорее всего, сохранится президентская форма правления, но функции ветвей власти будут перераспределены. 

Остались в силе и планы на то, что конституционный статус «высшего представительного органа народовластия» получит Всебелорусское народное собрание (ВНС). Как оно будет формироваться, пока не очевидно.

 «Большинство членов комиссии полагает, что в состав ВНС должны входить президент, депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики, областных и минского городского совета депутатов, а также президент, прекративший исполнение полномочий, – пожизненно. Всего 585 членов», – пояснил Миклашевич. 

Издание "Белта" пишет, что в Конституции будут прописаны необходимость сохранения исторической правды и памяти о подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

 Основной закон тажже обеспечит защиту суверенитета и территориальной целостности Беларуси.

Лукашенко прямо заявил, что новая редакция Конституции закроет его оппонентам возможность прихода во власть навсегда, поскольку их допускать к управлению страной нельзя. 

Но пока проект действительно очень сырой и его еще доводить до ума придется долго. С ним будет работать рабочая группа, потом конституционная комиссия соберется еще раз, а затем проект будет вынесен на всенародное обсуждение, а после этого его доведут до совершенства юристы.

Напомним,  тема изменений в Конституцию стала обсуждаться после прошлогодних выборов.

Планируется расширение полномочий ВНС для торможения (если что) активности нового президента и создания системы гарантий старому. Главным результатом конституционной реформы должен был стать контролируемый транзит власти и уход из нее Александра Лукашенко.

Политолог Валерий Карбалевич считает, что сам Лукашенко уходить не хочет и пытается донести до Путина мысль, что в случае его ухода  Белоруссия повернет на Запад. Есть еще мнение, что уход (пока?) нежелателен из-за  отсутствия четких параметров грядущих конституционных изменений. 

Политолог Павел Усов добавил, что «поправки» не решают ключевого вопроса, а именно где в этом всем место Лукашенко.

Вся эта затея с Конституцией - для того, чтобы оформить его пожизненным президентом с неограниченными полномочиями, исключив его дальнейшее участие в избирательных кампаниях.

То есть она должна «сочетать несочетаемое» –  помочь ему отдать власть, фактически ее не отдавая, резюмировали эксперты. 

Лукашенко при всем тому еще и  заметно усилил свою антиукраинскую позицию. Он явно подыгрывает России. На сегодняшний день задача Москвы – не давать Лукашенко в отношениях с Украиной сохранять нейтралитет.

Президент Белоруссии не признает Крым, но от нейтральной позиции он уже перешел в сторону антиукраинской. В этом плане можно сказать, что Москва втягивает его в свои игры, и это происходит относительно успешно. 

"То, что у А. Лукашенко среди соседей нет союзников – свершившийся факт. Теперь у него два союзника: Россия и Китай. Если бы был один, А. Лукашенко давно уже пришлось бы уйти, но связи с Китаем позволяют ему держаться за власть. Причем вполне успешно", - пишут сетевые аналитики. 

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