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Роскомнадзор оштрафует Google, если два немецких канала RT не разблокируют

Россия

В пресс-службе Роскомнадзора рассказали, что Google грозит штраф до 1 миллиона рублей. Компания будет оштрафована, если она проигнорирует требования разблокировать каналы RT на YouTube. 

Роскомнадзор оштрафует Google, если два немецких канала RT не разблокируют

"Кодексом об административных правонарушениях России за игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в сети, включая цензуру российских СМИ, предусмотрена ответственность в виде штрафа до 1 миллиона рублей. При повторном отказе от выполнения требований сумма штрафа может достигать 3 миллионов рублей", - приводят слова ведомства РИА Новости.

Также в Роскомнадзоре рассказали, что они направили руководству Google LLC письмо с требованием снять все ограничения и объяснить причины их введения. В ведомстве отметили, что подобные действия компании противоречат ключевым принципам свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. 

Напомним, что ранее стало известно, что американский видеохостинг YouTube удалил оба немецких канала RT без возможности восстановления. По данным Tubular Labs, ютуб-канал RT DE занимал четвёртую строчку в рейтинге самых влиятельных немецкоязычных СМИ и обгонял популярное издание Deutsche Welle. В июне текущего года у канала был 21 миллион просмотров.

 

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Журналист: Блокировка RT в Facebook — явная цензура
Автор: Валентина Севрюгина
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