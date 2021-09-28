Роскомнадзор оштрафует Google, если два немецких канала RT не разблокируют

В пресс-службе Роскомнадзора рассказали, что Google грозит штраф до 1 миллиона рублей. Компания будет оштрафована, если она проигнорирует требования разблокировать каналы RT на YouTube.

"Кодексом об административных правонарушениях России за игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в сети, включая цензуру российских СМИ, предусмотрена ответственность в виде штрафа до 1 миллиона рублей. При повторном отказе от выполнения требований сумма штрафа может достигать 3 миллионов рублей", - приводят слова ведомства РИА Новости.

Также в Роскомнадзоре рассказали, что они направили руководству Google LLC письмо с требованием снять все ограничения и объяснить причины их введения. В ведомстве отметили, что подобные действия компании противоречат ключевым принципам свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

Напомним, что ранее стало известно, что американский видеохостинг YouTube удалил оба немецких канала RT без возможности восстановления. По данным Tubular Labs, ютуб-канал RT DE занимал четвёртую строчку в рейтинге самых влиятельных немецкоязычных СМИ и обгонял популярное издание Deutsche Welle. В июне текущего года у канала был 21 миллион просмотров.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.