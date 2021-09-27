Калининградское автосборочное предприятие "Автотор" планирует запустить серийное производство электроавтомобилей в 2024 году при наличии потребительского спроса, сообщил председатель совета директоров компании Валерий Горбунов.
"По некоторым оценкам, в 2024 году всего может быть продано до шести тысяч электромобилей. Какую долю займем мы — зависит от потребителей. Мы создаем мощности под пять тысяч электрокаров в год", — пояснил Валерий Горбунов в интервью ТАСС.
Первая опытная партия электрокаров в количестве двухсот автомобилей может быть выпущена в 2023 году. В дальнейшем, пройдя сертификацию, производитель планирует начать серийное производство, согласно запросам рынка.
Отмечается, что электромобили будут выпускаться под одноименным брендом, также к производству автомашин планируется привлечь крупнейшие автоконцерны:
Как сообщает Валерий Горбунов, в настоящее время существует множество препятствий, не позволяющих планировать объемы производства электромобилей, включая инфраструктуру для таких машин.
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