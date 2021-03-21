"Газпром-медиа" возобновили сотрудничество "Триколором"

"Триколор" и "Газпром-медиа" достигли договоренности по вещанию телеканалов "Ред Медиа", подробности пока не уточняются, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе медиахолдинга.

Ранее холдинг "Газпром-медиа" сообщил, что расторг договор с "Триколором" с 1 февраля 2021 года. Медиахолдинг сообщил, что с 1 февраля по решению "Триколора" его абоненты лишились возможности просмотра всех телеканалов из дистрибьюционного пакета входящей в холдинг телекомпании "Ред Медиа". "Газпром-медиа" утверждает, что "Триколор" в ультимативном порядке потребовал от "Ред Медиа" пересмотра коммерческой части действующего договора на неприемлемых условиях, не приняв встречных предложений "Ред Медиа".

"Мы подтверждаем, что договоренности между "Триколор" и "Газпром-медиа" достигнуты. Все детали сможем сообщить позже", — рассказали в пресс-службе.