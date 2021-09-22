Крупнейший российский производитель оружия дал старт испытаниям образцов нового ручного пулемёта РПЛ-20, сообщил главный конструктор АО "Концерн "Калашников" Сергей Уржумцев.
"В настоящее время мы вышли на этап проведения испытаний опытных образцов, которые проводятся в целях подтверждения их соответствия требованиям тактико-технического задания", — рассказал Сергей Уржумцев.
Ранее генконструктор сообщал о разработке ручного пулемёта РПК-16, патронная обойма которого имела магазинный тип заряжания. Однако в Минобороны России изменили требования к ручному пулемёту.
В частности, предполагалось создание ленточного питания оружия вместо магазинного. В связи с этим компания разработала новый прототип РПК, который был представлен на международном форуме "Армия-2020".
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