В "Калашникове" объявили о начале испытаний нового пулемёта

Крупнейший российский производитель оружия дал старт испытаниям образцов нового ручного пулемёта РПЛ-20, сообщил главный конструктор АО "Концерн "Калашников" Сергей Уржумцев.

"В настоящее время мы вышли на этап проведения испытаний опытных образцов, которые проводятся в целях подтверждения их соответствия требованиям тактико-технического задания", — рассказал Сергей Уржумцев.

Ранее генконструктор сообщал о разработке ручного пулемёта РПК-16, патронная обойма которого имела магазинный тип заряжания. Однако в Минобороны России изменили требования к ручному пулемёту.

В частности, предполагалось создание ленточного питания оружия вместо магазинного. В связи с этим компания разработала новый прототип РПК, который был представлен на международном форуме "Армия-2020".

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