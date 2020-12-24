Осечка Леонида Калашникова

Россия вступает в новый электоральный цикл — в 2021 году состоятся выборы глав субъектов федерации, в региональные парламенты и в Госдуму. Острой политической борьбы среди думских фракций эксперты не ожидают, оставляя лидерство за "Единой Россией". Что касается системных партий, то, как считают наблюдатели, ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия" сосредоточатся не столько на том, чтобы набрать больше голосов и потеснить конкурентов, сколько — на том, чтобы сохранить уже имеющиеся позиции. В последнем особенно заинтересованы отдельные старожилы нижней палаты, которые давно превратили думские места в доходные. Как сообщает "Полит.ру" к таковым относится и представитель КПРФ, много лет председательствующий в Комитете по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Больше, чем работа на местах с избирателями, известность ему принесла медийная активность, в том числе резкие высказывания в различных ток-шоу на злободневные темы.

Не осталась не окученной Калашниковым тема высоких цен на продукты — депутат поставил под сомнение осведомленность правительства об истинном положении дел, дав как всегда поверхностный комментарий в одной из телепрограмм.

Чуть ли не новостью "номер один" стало сообщение о том, что депутат считает странным нежелание российских правоохранителей расследовать отравление оппозиционера Алексея Навального.

Не пропустил мимо Калашников и случай с утечкой персональных данных переболевших COVID-19 в Москве, оперативно подготовив официальные запросы в ФСБ, Следственный комитет и Генпрокуратуру, притом что представляет в ГД Самарскую и Оренбургскую области. Напомним, депутат и сам одним из первых российских политиков подхватил коронавирус, видимо, катализатором стали именно частые походы по ток-шоу, где он жестко критиковал режим самоизоляции и рекомендации властей по соблюдению мер безопасности.

Пиар на костях

В обоих регионах Леонид Калашников, скорее, гость нежели проводник чаяний своих избирателей, да и то не частый. В Оренбургской области за парламентария отдувается его помощник Владимир Гудомаров, депутат города Орска, судя по всему, больше занятый решением собственных бизнес-проблем — его семье принадлежит "Орская Энергосервисная Компания". В 2018 году Калашников еще заезжал ненадолго в Оренбург — провел какую-то встречу с электоратом, обещал направить запросы в СК и прокуратуру по поводу переоборудования гостиницы-долгостроя "Баку" в поликлинику и был таков. К слову, ситуация с отелем до сих пор не разрешена, но на помощь коммуниста уже, видимо, давно никто не рассчитывает, пишет "Полит.ру".

В Самарской области, в частности, в Тольятти, казалось бы, родном для Калашникова городе, куда он приехал в 80-е молодым специалистом, устроившись мастером на Волжский автозавод, о депутате тоже вспоминают редко. А если вспоминают, то агрессивные предвыборные кампании 2011 и 2016 годов, когда он фактически "паразитировал" на имени своего знаменитого тезки — оружейника Михаила Тимофеевича Калашникова.

В первый раз самопиар, по сути, на мировом бренде, привел к громкому скандалу. Создатель автомата "Калашников" обратился в прокуратуру и ЦИК с требованием изъять все агитационные материалы, в том числе билборды, на которых он был изображен вместе с кандидатом-однофамильцем. Выяснилось, что генеральный конструктор ООО "Концерн Ижмаш" не давал согласия на упоминание своего имени в предвыборной кампании коммуниста, его подпись была сфальсифицирована и вообще Михаил Калашников с 2001 года являлся членом "Единой России". Но и после смерти оружейника, когда в 2016 году Леонид Калашников выдвигался по одному из одномандатных округов Тольятти, он не упустил случая попиариться на громком имени: подъезды многоквартирных домов "украсили" плакаты с призывами — "Против Андерссона надо идти с Калашниковым".

Бу Инге Андерссон — бывший президент АвтоВАЗа, отправленный с этой должности в отставку аккурат весной 2016-го. Причем об его скором увольнение стало известно еще осенью предшествующего года. Так что кто-кто, а Леонид Калашников к этому не имел абсолютно никакого отношения, тем не менее приписал себе чужие "заслуги". При этом не представил ни одного аргумента в пользу обвинения Андерссона в несостоятельности, по одной из версий, просто "отработав" корпоративную задачу совладельца АвтоВАЗа, корпорации Ростех, по устранению неудобной фигуры топ-менеджера. В СМИ по этому поводу вспомнили, как КПРФ уже однажды водил дружбу с крупными инвесторами, выбрав себе в спонсоры Михаила Ходорковского.

Выборы запоем

Проблемы АвтоВАЗа — одна из тех тем, на которых строить предвыборные кампании можно бесконечно. Что Леонид Калашников и делает, несмотря на то что это у него плохо получается. В 2016 году он выборы так и проиграл — единороссу Владимиру Бокку. Правда, с небольшим отрывом, но, как свидетельствуют наблюдатели, разница была не столько в популярности у избирателей, сколько в мощи ресурсов с той и с другой сторон. По большому счету разницы в кандидатах особой не было. Поэтому сравнивали оппонентов по узнаваемости в Тольятти, с которым Бокк оказался связан теснее. Утверждают, что Калашников, который называет себя "вазовцев", таковым по сути если и являлся, то весьма короткое время. Родился он вообще в Бурятии, в родное село Степной Дворец, куда его лично приглашали земляки, до сих пор не доехал. На ВАЗе проработал с 1983 по 1991 год, дослужившись до замначальника одного из управлений, но в основном, по свидетельству очевидцев, продвигался по партийной линии.

Любопытный штрих к портрету: когда он был секретарем комсомольской организации завода, попал в аварию, будучи в нетрезвом состоянии. Не только вышел сухим из воды, но и продолжил карьеру, а в годы перестройки успешно переквалифицировался в бизнесмены, возглавив коммерческую фирму при ВАЗе "Инком Авто". После случая же с аварией снискал среди местных жителей славу "сильно пьющего". Однако это, как выяснилось, у избирателей считается куда меньшим недостатком, чем внушительные доходы и владения депутата-коммуниста.

По собственному признанию Калашникова, ему быстро наскучило просто "делать деньги". И действительно бизнесом он занимался недолго — с 1991 по 1995 год. С 1996 по 2006 год был директором по корпоративному управлению "Единой электро-энергетической корпорации", структуры РАО ЕЭС. Организация эта некоммерческая. "Рабочую газету", редактором которой Калашников был последующие четыре года, тоже прибыльным делом не назовешь. С 2010-го стабильный доход ему приносит только думская зарплата, которая, конечно, большая — порядка 4-5 млн в год, но недостаточная для того, чтобы обзаводиться дорогостоящей недвижимостью. Вот и возникают у избирателей сомнения в прозрачности доходов бессменного с 2008 года члена президиума ЦК КПРФ.

"Три магнитофона… куртка замшевая… три…"

Глава думского Комитета по делам СНГ одной квартирой владеет, а другой пользуется, как служебной. Помимо этого, у него в собственности жилой дом и пять (!) земельных участков — два площадью по 1,5 тыс. кв. м каждый и три по 2,5 тыс. кв. м. Те же квартиру и "депутатское" жилье декларирует и супруга Калашникова — Елена Марченко, которая также владеет двумя гаражами и нежилым помещением, а ее доход за 2019 год составил около 5,5 млн рублей. Но это все только официально.

Из достоверных источников стало известно, что кроме дома и пяти участков в Истринском районе Подмосковья, в единоличной собственности Леонида Калашникова находятся еще два участка — в Самарской области и в Крыму, под Ялтой, а в Ливадии — еще и дом, судя по кадастровой стоимости — около 11,7 млн рублей, шикарный. Правда, последний зарегистрирован был только этим летом. Указанная в декларации квартира, расположенная, к слову, в подмосковном Красногорске, зарегистрирована на супругу. Можно объяснить, почему депутат пользуется "служебкой", именно фактом удаленности жилья от Охотного ряда. А можно и тем, что обе квартиры в центре Москвы — на Пречистенской набережной кадастровой стоимостью свыше 36 млн рублей и в Чистом переулке, которыми в разные годы владел народный избранник, теперь находятся в собственности у его сыновей. Примечательно, что последняя кадастровой стоимостью почти 17 млн рублей принадлежала Леониду Калашникову с 1998 по 2010 год наполовину, а его старшему сыну Михаилу досталась в 2016 году уже полностью. По слухам, один из отпрысков депутата имеет серьезные проблемы то ли с психотропными препаратами, то ли с алкоголем, возможно поэтому в биографиях Калашникова фигурирует только один сын — Дмитрий, у которого в собственности помимо квартиры есть еще нежилое помещение в Красногорске кадастровой стоимостью около 47 млн рублей.

И жена депутата-коммуниста, и младший сын занимаются предпринимательской деятельностью. Марченко в разные годы принадлежали компании, близкие к фармотрасли, в данный момент она занимается арендой и управлением недвижимостью. Дмитрий Калашников осваивает строительный бизнес, сосредоточенный в Республике Крым. Поговаривали, что интерес к строительной сфере проявлял и сам Леонид Калашников, но в Тольятти. Очевидно, в Самарской области у депутата связи пока налажены больше, чем в Крыму, и касаются они тоже отнюдь не политики.

Опасный треп

Олигархов в КПРФ пруд пруди — это не для кого не секрет и вступают они в партию вполне открыто. Не скрывают и целей похода в политику — продвигать собственные бизнес-интересы. Леонид Калашников — скорее, не исключение. В 2007 году, когда он впервые баллотировался в Госдуму, его называли спонсором избирательной кампании коммунистов в Самарской области. В Думу он тогда не прошел, а в 2008 году многих шокировало известие о том, что Калашников избран членом президиума ЦК КПРФ и секретарем комитета по международным и экономическим связям. В самой партии утверждали, то Калашников сделал большой "взнос" и якобы официально вступил в КПРФ гораздо позднее. В парламенте же он оказался по чистой случайности — в 2010 году умер депутат Юлий Квицинский и вакантный мандат отдали Калашникову. Фактически народным голосованием он никогда и не избирался, проигрывая выборы одни за другими.

У наблюдателей так же давно возникают сомнения насчет близости лично Леониду Калашникову коммунистической идеологии. В 2012 году он единственный из фракции КПРФ получил приглашение на встречу с тогдашним послом США Майклом Макфолом, притом что тогда занимал пост заместителя главы международного комитета. В американское посольство депутат отправился в компании яблочника Сергея Митрохина, справедливоросса Ильи Пономарева и сопредседателя ПАРНАСа Бориса Немцова. "Поход" парламентариев обсуждали на комиссии по этике в Госдуме, но Калашников привычно отговорился: что-то вроде — врагов нужно знать в лицо.

В этом весь Леонид Иванович — демагогия и поверхностные суждения обо всем, лишь бы был повод громко заявить о себе и, сославшись на заботы об избирателях, убежать на очередное ток-шоу, а вероятней всего — по личным делам. Не зря Калашников боится огласки фактов и из своего прошлого, и из настоящего за дверями Госдумы. В 2015 году он, считающийся одним из самых пассивных законодателей в стране, не инициировавший практически ни одного значимого закона, даже стал соавтором законопроекта о "праве на забвение", позволяющего требовать от поисковиков удалять в Интернете информацию, которую граждане посчитали недействительной. Вскрывшаяся правда об истинных источниках дохода Калашникова и их происхождении, очевидно, сильно ударила бы по и без того шатающимся позициям КПРФ, руководство которой вынуждено было бы поставить вопрос о дальнейшем нахождении в партии члена президиума ЦК.

Но вероятней всего вожделенной защитной корочки парламентария Калашников лишит себя сам. Его противоречивая личность вызывает все больше вопросов — избиратели не понимают, зачем им нужен такой представитель в Думе, который в регионах не появляется вообще, общественность возмущает его агрессивное, граничащее с хамством поведение и необоснованная критика всего и вся. В 2016 году заявление депутата о том, что конфликт в Грузии можно решить по кальке молдавско-приднестровского, уже вызывало протесты МИДов Абхазии и Южной Осетии. А наблюдатели усмотрели в этом демарше Калашникова откровенную провокацию. Следует ожидать, что рано или поздно в демагогическом раже он обязательно наговорит лишнего и не исключено, что на серьезную уголовную статью.