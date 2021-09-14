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Минцифры предложило отключать все виды связи во время ЧС

Россия

На федеральном портале проектов и нормативных актов появился текст предложения об ограничении сетей во время ЧС. Операторы связи будут обязаны предоставлять приоритетный доступ силовикам, военным и МЧС к своим сетям. При этом они могут ограничивать доступ или замедлять трафик обычным гражданам. 

Минцифры предложило отключать все виды связи во время ЧС

По мнению министерства, такие ограничительные меры позволят эффективнее выполнять работу спасательных служб в зонах пожаров и ЧП, а также для скооперированный работы служб безопасности.

При невыполнении требований во время чрезвычайных ситуаций операторы связи, юридические лица, в том числе их должностные лица, понесут "ответственность в соответствии с законодательством".

Законопроект рассчитан на 6 лет исполнения. Предварительно Минцифры проведут ряд стресс-тестов и проверок готовности операторов связи к взаимодействию с органами власти.


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Минцифры подготовило план внедрения российских IT-решений в социальную сферу и экономику
Автор: Редакция Правда.Ру
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