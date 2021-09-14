Минцифры предложило отключать все виды связи во время ЧС

На федеральном портале проектов и нормативных актов появился текст предложения об ограничении сетей во время ЧС. Операторы связи будут обязаны предоставлять приоритетный доступ силовикам, военным и МЧС к своим сетям. При этом они могут ограничивать доступ или замедлять трафик обычным гражданам.

По мнению министерства, такие ограничительные меры позволят эффективнее выполнять работу спасательных служб в зонах пожаров и ЧП, а также для скооперированный работы служб безопасности.

При невыполнении требований во время чрезвычайных ситуаций операторы связи, юридические лица, в том числе их должностные лица, понесут "ответственность в соответствии с законодательством".

Законопроект рассчитан на 6 лет исполнения. Предварительно Минцифры проведут ряд стресс-тестов и проверок готовности операторов связи к взаимодействию с органами власти.





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