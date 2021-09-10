Россия входит в ТОП-3 стран мира по низкой стоимости мобильного интернета

Россия является одним из лидеров в мире по самой низкой цене мобильного интернета. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в своем поздравлении с 30-летием сотовой связи в стране.

«Первый разговор по мобильному телефону состоялся в этот день – 9 сентября 1991 года – между мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком и мэром Сиэтла Норманом Райсом. С этого момента в стране начали строиться первые коммерческие сети связи. Сегодня без него не обходится даже ребёнок. Россия входит в топ-3 стран по доступности мобильного интернета при его хорошем качестве», - сообщила пресс-служба правительства России.

Вице-премьер также заметил, что за последние тридцать лет стоимость одной минуты разговора по мобильной сети снизилась в сто раз.

Согласно информационно-аналитическому агентству Content Review, по данным за минувший год, средняя стоимость тарифа с безлимитным интернетом в России составила 887 рублей, а в мире - 3981 рубль.

Перед Россией в рейтинге стран с наименее низкой ценой безлимитного мобильного интернета оказались Казахстан и Польша. Всего в ТОП-10 стран, помимо упомянутых, вошли следующие:

Мексика;

Индия;

Румыния;

Малайзия;

Ирак;

Китай;

Алжир.

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