"Яндекс" отразил крупнейшую DDoS-атаку в истории интернета

Специалисты "Яндекса" отразили рекордную в истории интернета DDoS-атаку на компанию, интенсивность которой составила более 20 миллионов (request per second, запросов в секунду).

В "Яндексе" сообщили, что специалистам компании удалось отразить крупнейшую за всю историю существования интернета DDoS-атаку.

К атакам причастен новый ботнет Meris, ассоциирующийся с крупными DDoS-атаками в Новой Зеландии, США и России.

"Яндекс" сумел отразить атаку благодаря развитой сетевой инфраструктуре и эффективной системе фильтрации нежелательных запросов. Случившееся никак не отразилось на работе сервисов. Пользователи не столкнулись со сбоями.

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