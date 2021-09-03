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Разведчики России установили 5 мировых рекордов на Армейских играх

Россия

Военные из России установили пять мировых рекордов на конкурсе "Отличники войсковой разведки" на Армейских международных играх - 2021.

Разведчики России установили 5 мировых рекордов на Армейских играх

В рамках Армейских международных играх-2021 мировые рекорды удалось установить военнослужащим разведывательных подразделений трех стран: России, Узбекистана и Китая, сообщает ТАСС.

"Всего на конкурсе "Отличники войсковой разведки” установлено семь мировых рекордов", пять из которых принадлежат разведчикам из России, и остальные два - военным из Узбекистана и Китая", — сказано в сообщении.

В частности, команда российских военных показала лучшие результат в следующих упражнениях:

  • "Проведение разведывательной засады";
  • "Вождение в сложных условиях местности с преодолением препятствий";
  • "Наложение кровоостанавливающего жгута и оттаскивание раненого";
  • "Тропа разведчика";
  • "Преодоление маршрута на боевой машине пехоты".

Вместе с тем военнослужащие из команды Узбекистана и Китая установили рекорды в ходе выполнения упражнений:

  • "Надевание противогаза";
  • "Скрытное выдвижение к объекту противника перебежками и переползанием на боку".

Напомним Армейские международные игры - 2021 проходят в Новосибирске, на территории высшего военного командного училища. Итоги соревнований подведут 4 сентября.

 

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