Военные из России установили пять мировых рекордов на конкурсе "Отличники войсковой разведки" на Армейских международных играх - 2021.
В рамках Армейских международных играх-2021 мировые рекорды удалось установить военнослужащим разведывательных подразделений трех стран: России, Узбекистана и Китая, сообщает ТАСС.
"Всего на конкурсе "Отличники войсковой разведки” установлено семь мировых рекордов", пять из которых принадлежат разведчикам из России, и остальные два - военным из Узбекистана и Китая", — сказано в сообщении.
В частности, команда российских военных показала лучшие результат в следующих упражнениях:
Вместе с тем военнослужащие из команды Узбекистана и Китая установили рекорды в ходе выполнения упражнений:
Напомним Армейские международные игры - 2021 проходят в Новосибирске, на территории высшего военного командного училища. Итоги соревнований подведут 4 сентября.
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