Разведчики России установили 5 мировых рекордов на Армейских играх

Военные из России установили пять мировых рекордов на конкурсе "Отличники войсковой разведки" на Армейских международных играх - 2021.

В рамках Армейских международных играх-2021 мировые рекорды удалось установить военнослужащим разведывательных подразделений трех стран: России, Узбекистана и Китая, сообщает ТАСС.

"Всего на конкурсе "Отличники войсковой разведки” установлено семь мировых рекордов", пять из которых принадлежат разведчикам из России, и остальные два - военным из Узбекистана и Китая", — сказано в сообщении.

В частности, команда российских военных показала лучшие результат в следующих упражнениях:

"Проведение разведывательной засады";

"Вождение в сложных условиях местности с преодолением препятствий";

"Наложение кровоостанавливающего жгута и оттаскивание раненого";

"Тропа разведчика";

"Преодоление маршрута на боевой машине пехоты".

Вместе с тем военнослужащие из команды Узбекистана и Китая установили рекорды в ходе выполнения упражнений:

"Надевание противогаза";

"Скрытное выдвижение к объекту противника перебежками и переползанием на боку".

Напомним Армейские международные игры - 2021 проходят в Новосибирске, на территории высшего военного командного училища. Итоги соревнований подведут 4 сентября.

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