Руководитель Минобороны Германии высказалась о зависимости от США

Руководитель Министерства обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила на встрече с министрами Евросоюза в Словении, что трагедия в Афганистане продемонстрировала зависимость ЕС от Америки. Вместе с этим, политик подчеркнула, что Союзу не надо создавать аналог НАТО.

По словам Аннегрет Крамп-Карренбауэр, странам Евросоюза необходимо сделать выводы после ошибок в Афганистане, в том числе после факта зависимости от американских властей. Руководитель объяснила:

"По Афганистану мы видели, что наши собственные способности не такие, какими мы их себе представляли. Мы были зависимы от США, и сегодня речь будет идти о том, что из этого нужно сделать правильные выводы".

Политик подчеркнула, что ЕС должен стать мощнее и самостоятельнее. Также она отметила, что это нужно сделать без создания военных формирований вроде НАТО.

Ранее журналисты сообщали, что военные США не эвакуировали большую часть переводчиков и других союзников, которые трудились в Афганистане вместе с американцами. Эти люди могут пострадать или умереть от рук боевиков "Талибана"*, которые захватили власть в республике.

* Запрещённая в России террористическая организация

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.