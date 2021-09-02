Минприроды планирует повысить качество жизни в России

Замглавы Минприроды Дмитрий Тетенькин назвал главные принципы экономики, которые планируют внедрить в России.

Первый принцип – отходы необходимо вовлекать в оборот. Второй принцип – повышать качество жизни в России. Об этом Тетенькин рассказал на Восточном экономическом форуме.

Он отметил, что при вовлечении отходов в оборот будет снижаться объем полигонов. В итоге уменьшение мусорных полигонов увеличит качество жизни людей.

Тетенькин рассказал, что Минприроды готовит законопроект об экономике замкнутого цикла. Сотрудники министерства планируют получить поддержку инициативы и приступить к работе для решения проблемы отходов.

Восточный экономический форму стартовал 2 сентября в кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.