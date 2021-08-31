В Кремле рассказали о запланированной поездке Путина на Дальний Восток

Президент России Владимир Путин планирует прибыть в столицу Дальнего Востока — Владивосток. Визит российского лидера продлится с 1 по 4 сентября.

С основными моментами визита можно ознакомиться на сайте Кремля. В частности, там говорится, что российский лидер планирует принять участие в работе VI Восточного экономического форума, темой которого в этом году стали "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире".

В планах Путина посещение всероссийского детского центра "Океан". Там он встретится с юными победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта, поздравит их с Днём знаний и проведёт первый урок.

Вторым этапом визита Путина в Приморье станет посещение Дальневосточного морского тренажерного центра Морского государственного университета имени адмирала Невельского. Отметим, что зал открылся в июле этого года и готов принимать специалистов морских профессий, которые стремятся повысить квалификацию.

3 сентября президент РФ проведёт пленарное заседание сессии Восточного экономического форума.

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