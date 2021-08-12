EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Скончалась актриса Уна Стаббс, сыгравшая миссис Хадсон в сериале "Шерлок"
Бывшая жена Стаса Пьехи рассказала о состоянии сына после избиения
В Москве по делу о госизмене арестовали учёного Александра Куранова
"Пополнить бюджет области": свердловский губернатор планирует выращивать коноплю
Евгений Пригожин предложил Яппаровой найти себя в "Солнцепёке"
СК переквалифицировал дело о разливе нефти в Новороссийске на тяжкое
Жительница Королёва выгуливала сына на балконе 9 этажа
Орбакайте высказалась по поводу феномена Бузовой
Жительницу Калуги оштрафовали за комментарий о "смертельной вакцине"

Синоптик Тишковец предсказал "библейский потоп" в Крыму

Россия

В ближайшие дни в Крыму и Краснодарском крае ожидается рекордное количество осадков. Об этом на своей странице в Instagram сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Библейский потоп надвигается на восток Крыма и Тамань! Итого (Тамани ожидается — Примеч. ред.) — 186 мм за 24 часа! (месячная норма 45-50 мм) или 370% от нормы августа", — написал он.

Рекорд по осадкам ожидается и в Керчи. За сутки там выпадет чуть меньше – 151 мм, что составляет 343% от нормы августа. По словам синоптика, это в 1,7 раз больше, чем было 17 июня 2021 года.

"Суточный рекорд августа по осадкам — 94 мм (1999 г.). Месячный максимум — 203 мм (2002 г.)", — пояснил Тишковец.

Ранее жители Ялты рассказали о ситуации в городе после наводнения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Небывалое наводнение в Крыму. Шокирующие кадры
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Людмила Черткова
Последние материалы
Талибы* объявили о захвате Герата
Второй "фигурант" фильма BBC о Ливии подаёт на журналистов в суд
Раскрыты детали программы поездки Зеленского в США
Кто и на что тушит выгорающую Якутию — откровенный рассказ добровольного пожарного
Скончалась актриса Уна Стаббс, сыгравшая миссис Хадсон в сериале "Шерлок"
Бывшая жена Стаса Пьехи рассказала о состоянии сына после избиения
Синоптик Тишковец предсказал "библейский потоп" в Крыму
Найденный учёными новый вид птерозавра — копия сказочного дракона
В Москве по делу о госизмене арестовали учёного Александра Куранова
"Пополнить бюджет области": свердловский губернатор планирует выращивать коноплю
Популярное
Здоровье и профилактика
Настоящий дар природы: трава от пятидесяти недугов

Речь пойдет о популярном чабреце (другое название — "тимьян"), который может убить вирус гриппа, стрептококк и грибок рода кандида. Кроме того, это растение является хорошим антисептиком, обезболивающим, природным антибиотиком и противовирусным средством.

Настоящий дар природы: трава от пятидесяти недугов
"Не содержать коллективы с дворцами": в Госдуме заявили о ненужности ПФР
Политика. Новости и аналитика
"Не содержать коллективы с дворцами": в Госдуме заявили о ненужности ПФР
Маммология
Чувствительная грудь: как за ней ухаживать
Российский шоу-бизнес
Звезда КВН Ольга Картункова снова набрала лишний вес
Игорь Буккер Найденный учёными новый вид птерозавра — копия сказочного дракона Игорь Буккер Усам Оздемиров Неолиберальная модель рискует взорвать всю планету Усам Оздемиров Василий Амирджанов Власти станут бороться с "внутренней угрозой" Василий Амирджанов
Человеческий фактор
Налоговик покрывал долги неплательщиков из своего кармана
Мир. Новости мира
Китай обиделся и назвал Литву крошечной собачкой, полной геополитических страхов
Даня Милохин опубликовал снимки с семьёй на отдыхе
Российский шоу-бизнес
Даня Милохин опубликовал снимки с семьёй на отдыхе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников