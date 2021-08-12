Синоптик Тишковец предсказал "библейский потоп" в Крыму

В ближайшие дни в Крыму и Краснодарском крае ожидается рекордное количество осадков. Об этом на своей странице в Instagram сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Библейский потоп надвигается на восток Крыма и Тамань! Итого (Тамани ожидается — Примеч. ред.) — 186 мм за 24 часа! (месячная норма 45-50 мм) или 370% от нормы августа", — написал он.

Рекорд по осадкам ожидается и в Керчи. За сутки там выпадет чуть меньше – 151 мм, что составляет 343% от нормы августа. По словам синоптика, это в 1,7 раз больше, чем было 17 июня 2021 года.

"Суточный рекорд августа по осадкам — 94 мм (1999 г.). Месячный максимум — 203 мм (2002 г.)", — пояснил Тишковец.

Ранее жители Ялты рассказали о ситуации в городе после наводнения.

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