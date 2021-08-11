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На Сахалине местные жители нашли выброшенный памятник Юрию Гагарину

Россия

На побережье Сахалина местные жители обнаружили разваленный памятник Герою Советского Союза Юрию Гагарину. Сахалинцы возмутились и разозлились на местные власти, которые так отнеслись к памяти лётчика-космонавта.

На Сахалине местные жители нашли выброшенный памятник Юрию Гагарину

Местная жительница Оксана высказала негодование:

"Да уж, не осталось для людей ничего святого, ни Родины, ни флага, ни героев, только культ денег".

Особенно остро на ситуацию отреагировали сахалинские фотографы. У них была многолетняя традиция — отдыхать и делать снимки возле памятника.

Представители администрации Невельского района, где нашли монумент, сказали, что памятник был давно списан, потому что находился в аварийном состоянии и не подлежал реставрации. Мэр Алексей Шабельник добавил:

"Мы в прошлом году открыли новый сквер имени Гагарина, с новой композицией, посвящённой ему".

Как памятник Юрию Гагарину оказался на берегу в окружении грязи и песка, пока никто не знает. Алексей Шабельник пообещал разобраться.

Ранее в школах Аргентины провели Гагаринский урок о подвиге первого человека в космосе.

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Юрий Гагарин: полёт мечты
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова
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