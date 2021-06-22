Фиксировать и разбираться: глава Сахалина высказался о принудительной вакцинации

Власти Сахалина готовы всего за сутки отрабатывать поступающие данные по случаям принудительного вакцинирования от коронавируса. Информацию предоставили в Telegram-канале губернатора региона Валерия Лимаренко.

"Мы должны фиксировать эти ситуации и разбираться с каждым конкретным случаем. Немедленно, в течение суток", — подчеркнул Лимаренко.

Ранее, 21 июня, Лимаренко высказался и по поводу "вопроса с увольнением". Напомним, что ранее в Минтруде заявили: работодатель может отстранить не захотевшего делать прививку от работы, но в ТК нет ни слова про то, что в данном случае человека можно уволить.

Губернатор Сахалина также считает, что увольнять за отказ от вакцинации недопустимо. Кроме того, существует и специальная горячая линия, специалистам которой и стоит сообщать о проблемах такого рода.

"…в случае если у человека возникает проблема с принуждением поставить прививку против коронавирусной инфекции, ему следует звонить по номеру 1-300", — указано в Telegram-канале.

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