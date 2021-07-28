Минуя Москву: S7 создаст межрегиональную авиакомпанию с недорогими билетами

S7 Group сообщила о создании новой дискаунтерной авиакомпании. С соответствующим заявлением на пресс-конференции выступила председатель совета директоров Татьяна Филева. Запуск пилотного рейса планируется через один год. Перелеты будут выполняться на самолете модели А320 neo.

Авиакомпания будет ориентирована на перелеты между российскими регионами, минуя Москву. Также будет предусмотрено множество выгодных для пассажиров предложений на подобные рейсы, сообщает Telegram-канал FrequentFlyers.

Данное решение мотивировано убытками, которые понесла компания на фоне пандемии. За предыдущий год S7 Airlines лишилась 5,2 млрд рублей. Суммарные потери пятнадцати крупнейших российских авиакомпаний составили около 125 млрд рублей.

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