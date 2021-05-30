Пандемия COVID-19 возродила интерес россиян к дачам и огородам

Введённые на фоне пандемии COVID-19 ограничения вызвали массовый переезд россиян за город и рост спроса на товары для дачи и огорода.

Об этом говорят данные онлайн-продаж дачных товаров за период с января 2020 по мая 2021 год.

Многие люди заново открыли для себя плюсы загородного отдыха. Россияне перестал относиться к работе на даче как к обременительной обязанности. У многих людей проснулся интерес к садоводству, поэтому они с удовольствием вкладываются в благоустройство дачных участков.

Средний чек в этой товарной категории за год вырос на 25% — с 2056 рублей до 2580 рублей.

В прошлом году россияне скупали всё, что нравится, а в этом году их покупки стали более осмысленными, сообщает РИА "Новости".

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