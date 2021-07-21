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На Дону заработал попечительский совет отделения "Опоры России"

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Ростовской области 19 июля состоялось первое заседание попечительского совета при местном отделении общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".

На Дону заработал попечительский совет отделения "Опоры России"

Коллегиальный орган, который был недавно создан, поспособствует решению самых актуальных вопросов, которые волнуют бизнес-сообщество. Ведь конструктивный диалог особенно важен между предпринимателями и властными структурами.

В состав совета вошли такие ключевые фигуры, как:

  • замгубернатора Ростовской области Александр Скрябин,
  • депутаты местного парламента,
  • депутат Госдумы РФ Лариса Тутова,
  • а также представители деловых объединений.

"Сотрудничество деловых объединений и органов власти способствует решению актуальных вопросов в самых разных сферах, а также улучшению социально-экономической ситуации как в регионе, так и в стране. Благодаря совместным усилиям Ростовская область уже не первый год занимает лидирующие позиции по показателям развития малого и среднего предпринимательства, занимая 6-е место среди российских регионов по числу субъектов МСП. Сегодня в малом и среднем бизнесе Дона занято 650 тысяч человек, уже более 69 тысяч человек зарегистрировано в качестве самозанятых", — отметил Александр Скрябин в приветственной речи, напомнив, что в современных реалиях роль общественных объединений бизнесменов особенно высока.

Сергей Борисов, председатель попечительского совета "Опоры", отметил, что для общественной организации, которая представляет бизнес-круги, важно уметь предвидеть и учитывать много факторов своего развития, ведь свои требования предъявляют и социальная жизнь, и экономика, и в целом регион.

"Попечительский совет — это тот самый случай, когда мы можем принять взвешенные и правильные решения, дать сигнал предпринимательскому сообществу, получить обратную связь, передать её властям всех уровней: региональным, муниципальным и федеральным", — подчеркнул Сергей Борисов.

"Опора России" является постоянным партнером правительства Ростовской области, совместными усилиями решаются многие вопросы, которые помогают развиваться экономике и бизнесу. Реализуются крупные проекты:

  • премия "Бизнес-Успех",
  • форум-премия BUSINESS LADY,
  • студенческие форумы "Перспектива".

Также "Опора России" активно участвует в реализации мероприятий нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

На заседании были также подняты вопросы повышения грамотности бизнесменов, развития туризма внутри страны, укрепления инвестиционного потенциала области.

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Автор: Ольга Лазарева
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