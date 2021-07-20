Амур уходит: уровень воды рядом с Хабаровском начал снижаться

Инфраструктура Хабаровска и ближайших населенных пунктов начали освобождаться от вод, вышедшего из берегов Амура - сообщает местное управление МЧС.

В следствие оттока в направлении Комсомольска-на-Амуре возобновилась жизнедеятельность островных поселков Большой Уссурийский и Дачный. В течение двух суток ожидается снижение уровня воды на 10-15 см. 19-20 июля Амур опустился на 11 см, дойдя до отметки 365 см. Однако, на данный момент в зоне паводка находятся еще 55 дачных участков.

Затопленными по-прежнему остаются районы:

Комсомольский,

Нанайский,

Солнечный.

На сайте ведомства уточняется, что спасатели ведут помощь в пострадавших от паводка поселках. По заявкам оказываются услуги: вынос мебели, просушка жилых и хозяйственных построек, откачка воды.

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