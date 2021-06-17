Аксёнов рассказал, почему за его лодкой в Керчи плыли люди

Глава Крыма Сергей Аксёнов дал комментарий по поводу видео из Керчи, которое стало популярным среди россиян. На кадрах видно, как руководитель региона на лодке обследуют затопленный город, а за ним плывут три человека.

В Сети предположили, что за лодкой плывут охранники Аксёнова. Позже советник главы региона рассказал, что это были спасатели. Информацию подтверди сам глава региона. По его словам, такая мера необходима при подтоплениях.

"К сожалению, такой способ передвижения по Керчи рядом с больницей и подтопленными зданиями. Сотрудники МЧС сопровождают лодки, находятся в специальных гидрокостюмах. Это делается для всех без исключения, и я не стал этим исключением. Мы обследовали больницу — нужно было посмотреть, какая там ситуация. Предлагаю всем паразитирование снять, а сотрудникам МЧС слова благодарности. Они сопровождают всех без исключения. Говорят, сегодня плавают всё утро. Все выполняют свои задачи. Наверное, хотели, чтобы я полтора часа ждал гидрокостюм своего размера. Ну что же, в следующий раз буду брать с собой", — заявил Аксёнов в интервью "Крыминформ".

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