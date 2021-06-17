В Крыму рассказали, почему люди плыли за лодкой Аксёнова

В МЧС Крыма отреагировали на видео из Керчи, где глава региона Сергей Аксёнов передвигается по городу на моторной лодке. В восточной части полуострова со вчерашнего вечера идут сильные дожди, из-за чего подтоплению подверглась Керчь и ближайшие сёла.

Аксёнов на лодке

На место подтопления прибыл Аксёнов. Передвигаться ему пришлось на лодке, в которой также были глава администрации Керчи Сергей Бороздин и глава крымского МЧС Сергей Садаклиев. На кадрах видно, как три человека плывут за лодкой.

Пользователи Интернета предположили, что это охранники Аксёнова. Советник главы региона Олег Крючков сообщил, что за лодкой плыли сотрудники ведомства. Таким образом они передвигались к городской больнице и попали в кадр случайно.

"Мы практически вплавь тут передвигались. Воды по колено, брюки, ноги все мокрое. Если не по пояс, то выше чем по колено было воды — такая ситуация", — заявил сам Аксёнов.