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Татьяна Голикова сообщила о снижении младенческой смертности в Подмосковье

Россия » Центр

В Московской области растёт рождаемость и снижаются показатели младенческой смертности, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Как сообщает сайт "Подмосковье сегодня", по статистике 2020 года в регионе родилось на 6,5 тыс. детей больше, чем годом ранее.

"В 2020 году младенческая смертность (в России — прим. ред.) снизилась на 8,2% и составила 4,5 на 1000 родившихся Но в Московской области этот показатель по сравнению с 2019 годом снизился на 20% и составил 3,2% на 1000 родившихся", — пояснила Голикова.

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