Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
США увеличили закупки российского мороженого почти в четыре раза
Прокуратура Австрии подозревает главу правительства в даче ложных показаний
Путин и Эрдоган обменялись мнениями по поводу Иерусалима
Стадион "Зенита" вошёл в тройку самых посещаемых в мире
"Дешёвые" подозрения: вредно ли пальмовое масло? Мнение эксперта
Суд оштрафовал "ВКонтакте" на 1,5 млн за неудалённый контент
Жители Индии обмазываются коровьим навозом для защиты от COVID-19
"Крылья Советов" получили лицензию и стали 13-м участником РПЛ
Меган Маркл высмеяли за слишком дорогой образ

Голикова заявила об отсутствии индийского штамма COVID в России

Общество

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в РФ на данный момент не было зафиксировано заболевания индийским штаммом COVID-19. Этот вариант коронавируса считается более опасным.

В последние дни в Индии наблюдаются рекордные темпы роста заболеваемости коронавирусом — в сутки регистрируется около 400 тыс. новых случаев. Кроме того, уже зафиксировано более 250 тыс. смертей.

Также Голикова отметила, что российские вакцины работают против индийского штамма.

"Может быть, не так, как против референтного штамма, к которому мы уже привыкли, но тем не менее исследования свидетельствуют, что мы защищены", — заявила Голикова журналистам.

11 мая сообщалось, что мутация коронавируса из Индии была найдена у иностранных студентов в Ульяновске.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Апокалипсис в Индии
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Мишустин призвал регионы разобраться с дотациями на оплату ЖКХ
Прокуратура Австрии подозревает главу правительства в даче ложных показаний
Путин и Эрдоган обменялись мнениями по поводу Иерусалима
Стадион "Зенита" вошёл в тройку самых посещаемых в мире
"Дешёвые" подозрения: вредно ли пальмовое масло? Мнение эксперта
"Распад" Франции: почему Макрон не слушает предупреждения генералов
Суд оштрафовал "ВКонтакте" на 1,5 млн за неудалённый контент
Жители Индии обмазываются коровьим навозом для защиты от COVID-19
Народы Евразии разъединили искусственно
"Крылья Советов" получили лицензию и стали 13-м участником РПЛ
Популярное
Происшествия
Омбудсмен Татарстана назвала "благополучной" семью "казанского стрелка"

Ильназ Галявиев убил девять человек в казанской гимназии № 175. Виной тому — "абсолютное отсутствие государственной идеологии", считает омбудсмен Татарстана.

Омбудсмен Татарстана назвала "благополучной" семью "казанского стрелка"
Почувствовал себя богом, отказался от родителей: первый допрос стрелка из Казани
Происшествия
Почувствовал себя богом, отказался от родителей: первый допрос стрелка из Казани
Происшествия
В Казани задержали пособника стрелявших в школе
Происшествия
Стрельбу в казанской школе открыл её бывший учащийся
Любовь Степушова Расстрел в Казани: зачем нам государство, которое не может нас защитить Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 12 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Игорь Буккер Как не допустить повторения боев на границе Киргизии и Таджикистана Игорь Буккер
Происшествия
Учащиеся школы в Казани рассказали, как спасались от стрельбы
Происшествия
Психолог рассказала о причинах появления стрелков в школах
В Казани заявили о девяти погибших в результате стрельбы в школе
Происшествия
В Казани заявили о девяти погибших в результате стрельбы в школе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников