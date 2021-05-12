Голикова заявила об отсутствии индийского штамма COVID в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в РФ на данный момент не было зафиксировано заболевания индийским штаммом COVID-19. Этот вариант коронавируса считается более опасным.

В последние дни в Индии наблюдаются рекордные темпы роста заболеваемости коронавирусом — в сутки регистрируется около 400 тыс. новых случаев. Кроме того, уже зафиксировано более 250 тыс. смертей.

Также Голикова отметила, что российские вакцины работают против индийского штамма.

"Может быть, не так, как против референтного штамма, к которому мы уже привыкли, но тем не менее исследования свидетельствуют, что мы защищены", — заявила Голикова журналистам.

11 мая сообщалось, что мутация коронавируса из Индии была найдена у иностранных студентов в Ульяновске.

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