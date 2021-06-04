Подмосковье вошло в топ-10 рейтинга инвестклимата в РФ

Московская область вошла в топ-10 самых привлекательных для инвесторов российских регионов, список которых был представлен на ПМЭФ, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".

Подмосковье находится на седьмой строчке рейтинга.

Это ошеломляющий результат, заявил первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов.

Первое место заняла Москва, второе — Татарстан. Замыкает тройку лидеров Тюменская область.

"Дело в том, что Московская область, наверное, регион, который оказался в наиболее тяжелом положении. По той простой причине, что она находится рядом с Москвой. И больше миллиона человек из области регулярно ездят в Москву на работу. В ковид это все было остановлено. Я не понимаю, честно скажу, как вам удалось сохраниться в десятке. Это колоссальный успех", — пояснил он.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил важность сотрудничества. Область и столица регулярно обмениваются друг с другом успешным опытом. Также больше значение имеет федеральная поддержка.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.